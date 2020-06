INX मीडिया मामले में पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम को झटका लगा है। उनकी पहले की जमानत अर्जी को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया था। ऐसे में अब प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) उसे जब चाहे तब गिरफ्तार कर सकता है। कहा जा रहा है कि उन्हें आज दोपहर गिरफ्तार किया जा सकता है। ईडी ने दावा किया है कि उनके पास चिदंबरम के खिलाफ ठोस सबूत हैं। शीर्ष अदालत ने कहा कि अगर आरोपी को इस समय अग्रिम जमानत दी जाती है, तो जांच प्रभावित होगी।

सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ईडी ने जो भी दस्तावेज हासिल किए हैं, वे चिदंबरम को दिखाने की जरूरत नहीं है। अदालत ने यह भी कहा कि अनुच्छेद 32 के तहत अग्रिम जमानत किसीका मौलिक अधिकार नहीं हो सकती है। अदालत ने कहा कि यह ऐसा मामला नहीं है जिसमें अग्रिम जमानत दी जाए। इसके अलावा, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जांच एजेंसी को मामले की जांच करने के लिए पर्याप्त स्वतंत्रता दी जानी चाहिए।

Supreme Court says P Chidambaram can move regular bail application before the trial court, for regular bail. https://t.co/3TaMYpzfxj

Supreme Court rejects an appeal of Congress leader P Chidambaram against the Delhi High Court’s order rejecting his anticipatory bail plea in a case being probed by Enforcement Directorate (ED) in INX Media case. pic.twitter.com/A5sYeoBQ0g

— ANI (@ANI) September 5, 2019