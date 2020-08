ऑक्सफोर्ड की कोरोना वैक्सीन की भारत में ये होगी कीमत!

सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने कहा कि उसने अंतर्राष्ट्रीय वैक्सीन एलायंस गवी और बिल एंड मेलिंडा फाउंडेशन के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। जिसके तहत यह कम आय वाले देशों को कोरोना वैक्सीन की 100 मिलियन खुराक मुहैया कराएगा। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने कहा है कि वह कोरोना की एक खुराक की अधिकतम कीमत 3 डॉलर रहेगा। जिसे 92 देशों में पहुंचाया जाएगा।

आदार पूनावाला की सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने पहले AstraZeneca और Novavax Corona वैक्सीन डेवलपर्स के साथ भी हाथ मिलाया हैं। इस वैक्सीन की अधिकतम कीमत 3 डॉलर रखी जाएगी। पुणे के सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया द्वारा निर्मित किया जा रहा कोविशिल्ड की भारत में कीमत 225 रुपये हो सकता है। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी द्वारा विकसित वैक्सीन का निर्माण भारत में सीरम इंस्टीट्यूट द्वारा किया जा रहा है।

ऑक्सफोर्ड / AstraZeneca उम्मीदवार, ChAdOx1 nCoV-19, वर्तमान में यूके और ब्राजील में तीसरे चरण के परीक्षण के साथ टीकाकरण के अंतिम चरण में है। जबकि अफ्रीका में दुसरे चरण का परीक्षण चल रहा है। ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय का कोरोना वैक्सीन का मानव परीक्षण सफल रहा और अब इसके उत्पादन की तैयारी शुरू हो गई है। इस संबंध में सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के अध्यक्ष आदार पुनावाला ने कहा कि इस 200 मिलियन वाले दवा का सौदा एक झटके में किया गया है।

कोरोना वायरस के टीके को विकसित करने में सहायक और ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय के प्रोफेसर सारा गिल्बर्ट दवा के तीसरे और अंतिम चरण का नेतृत्व कर रही है। ऑक्सफोर्ड का दावा है कि वैक्सीन कोरोना वायरस से लोगों की रक्षा करने में 80 प्रतिशत प्रभावी है। दुनिया की सबसे बड़ी वैक्सीन निर्माता सीरम इंस्टीट्यूट ने कहा, “भारत के सभी लोगों तक टीका पहुँचने में दो साल तक लग सकते हैं।”

I would like to thank @BillGates, @gatesfoundation, @GaviSeth for this key partnership of risk sharing and manufacturing of a 100 million doses, which will also ensure equitable access at an affordable price to many countries around the world. https://t.co/NDmpo23Ay8 pic.twitter.com/jNaNh6xUPy

— Adar Poonawalla (@adarpoonawalla) August 7, 2020