विंग कमांडर अभिनंदन एक और वीडियो हो रहा वायरल

भारत के जांबाज सिपाही विंग कमांडर अभिनंदन वर्धमान देश में अब हीरो की तरह देखे जाते हैं। लोग उनके दिवाने हैं। उनके प्रशसंकों की तादाद दिन-प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। यह सब हुआ उनके पाकिस्तान की धरती पर पाक सेना के जवानों और मेजरों के सामने गिरफ्तारी की हालत के बावजूद ‌दिखाई हिम्मत और हौसले की बदौलत।

पाकिस्तान में गिरफ्तार होने के बावजूद जिस प्रकार वे चाय की चुस्कियां लेते हुए पाकिस्तानी मेजरों के सवालों के जिस हौसले से उत्तर देते दिखे और खुफिया जानकारी साझा करने से जिस प्रकार हिम्मत से मना करते रहे, उसे देखकर भारत में सभी दंग थे। जब पाकिस्तान ने विंग कमांडर अभिनंदन को छोड़ा और वाघा-अटारी सीमा से उन्होंने भारत में कदम रखा, तब उनका शानदार स्वागत किया गया।

भारत में आम लोगों और सेलिब्रिटियों के अलावा सेना के तीनों अंगों के जवानों में भी अभिनंदन का नाम बड़ी शान से लिया जाने लगा है। इसका अंदाजा इस वीडियो से लगाया जा सकता है जिसमें जम्मू-कश्मीर में एक जगह साथी सैनिकों के साथ वे हंसते हुए सैल्फियां लेते और सैनिकों के परिजनों के नाम प्यार और मोहम्मद का संदेश देते सुने गये। यह वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। आप भी देखें।

#WATCH Viral video from Jammu & Kashmir: Wing Commander Abhinandan Varthaman interacting with his colleagues in Jammu and Kashmir. pic.twitter.com/rLwC4d1GUA

