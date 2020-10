शनिवार को पीएम मोदी करेंगे दुनिया की सबसे लंबी सुरंग “अटल” का उद्घाटन, दस साल में हुआ है तैयार

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल यानी 3 अक्टूबर, 2020 को सुबह 10 बजे रोहतांग में अटल सुरंग का उद्घाटन करेंगे। अटल टनल दुनिया की सबसे लंबी हाईवे टनल है। 9.02 किलोमीटर लंबी सुरंग मनाली को पूरे साल लाहौल-स्पीति घाटी से जोड़ेगी। इससे पहले, भारी बर्फबारी के कारण घाटी हर साल लगभग छह महीने तक शेष देश से कट जाती थी। इस सुरंग के कारण मनाली और लेह के बीच की दूरी 46 किलोमीटर और यात्रा का समय लगभग 4 से 5 घंटे कम हो जाएगी। प्रधानमंत्री कार्यालय (पीएमओ) ने गुरुवार को जानकारी दी कि उद्घाटन समारोह के बाद मोदी लाहौल स्पीति के सीसू और सोलांग घाटी में एक सार्वजनिक कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे।

अटल सुरंग का दक्षिणी पोर्टल मनाली से 25 किलोमीटर की दूरी पर 3,060 मीटर की ऊंचाई पर बना है, जबकि उत्तरी पोर्टल 3,071 मीटर की ऊंचाई पर लाहौल घाटी में तेलिंग, सीसू गांव के नजदीक स्थित है। अधिकारियों ने बताया कि घोड़े की नाल के आकार वाली दो लेन वाली सुरंग में आठ मीटर चौड़ी सड़क है और इसकी ऊंचाई 5.525 मीटर है। सुरंग 10.5 मीटर चौड़ी है।

PM Narendra Modi will inaugurate the Atal Tunnel at Rohtang in Himachal Pradesh at 10 am tomorrow. Atal Tunnel is the longest highway tunnel in the world. The tunnel reduces the road distance by 46 kms between Manali & Leh and the time by about 4 to 5 hrs: Prime Minister's Office pic.twitter.com/hw8EkJwxlQ

