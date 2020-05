भारतीय सेना की पेशकश, सफेद झंडा दिखाकर आओ और आतंकियों के शव ले जाओ!

भारतीय सेना ने कैरन सेक्टर में 7 आतंकियों का सफाया किया, पाकिस्तानी सेना की बैट टीम का हिस्सा थे

श्रीनगर। जम्मू-कश्मीर के केरन सेक्टर में घुसपैठ के रहे पाकिस्तानी सेना की बैट (बॉर्डर एक्शन टीम) के सदस्यों में से कम से कम सात को सेना ने शनिवार को मार गिराया है। सेना के ने पिछले 36 घंटे के भीतर जैश के चार आतंकी भी मारे हैं।

In the last 36 hours, Indian Army has foiled an infiltration attempt by a Pakistani BAT (Border Action Team) squad in Keran Sector. 5-7 Pakistani army regulars/terrorists eliminated, their bodies are lying on the LoC, not retrieved yet due to heavy firing. (Source: Indian Army) pic.twitter.com/gBa89BuQ0M

इस मुठभेड़ में मारे गये पाकिस्तानी सैनिकों के शव एलओसी पर पड़े हुए हैं। समाचार एजेंसी एएनआई की रिपोर्ट के मुताबिक भारतीय सेना ने पाकिस्तान को पेशकश की है कि वह बेट आर्मी के ५ से ७ सैनिकों के शवों को ले जा सकती है। भारतीय सेना ने कहा है कि शव लेने के लिये पाकिस्तान की ओर से सफेद झंडा लेकर आएं तो भारत की ओर से कोई जवाबी कार्रवाई नहीं होगी। पाकिस्तान मृत लोगों के शवों को ले जा सकता है, जिससे उनकी अंतिमक्रिया की जा सके। पाकिस्तान की ओर से जवाब की प्रतीक्षा थी।

Indian Army: Have offered Pakistan Army to take over the dead bodies(of 5-7 Pak BAT army regulars/terrorists). Pakistan Army has been offered to approach with white flag and take over the dead bodies for last rites,they are yet to respond. pic.twitter.com/x1mF7yHSyv

— ANI (@ANI) August 4, 2019