परमाणु हथियारों के उपयोग पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बड़ा बयान दिया

एक ओर, कश्मीर मुद्दे पर भारत और पाकिस्तान के बीच तनावपूर्ण स्थिति है, वहीं भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने परमाणु हथियारों के बारे में कहा है कि भारत की नीति परमाणु हथियारों की पहल करने की नहीं है, लेकिन अगर हालात विपरीत होते हैं, तो भारत भविष्य में अपना निर्णय बदल भी सकता है।

रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह कल पोखरण में थे, और यहां उन्होंने इस विषय में बात की। विडंबना यह है कि 1998 में, पूर्व भारतीय प्रधान मंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के काल के दरमियान परमाणु परिक्षण किया गया था और फिर पाकिस्तान सहित दुनिया भर में हाहाकार मच गया था।

#WATCH: Defence Minister Rajnath Singh says in Pokhran, "Till today, our nuclear policy is 'No First Use'. What happens in the future depends on the circumstances." pic.twitter.com/fXKsesHA6A

— ANI (@ANI) August 16, 2019