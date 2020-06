अब लगेगा ममता बैनर्जी के घर पर ‘जय श्रीराम’ लिखे पोस्ट कार्ड्स का अंबार!

‘जय श्रीराम’ अभियान के तोड़ के रूप में ममता बैनर्जी बनायेंगी ‘जय हिंद वाहिनी’

लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने जबरदस्त जीत हासिल करके प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी अगुवाई में केंद्र में एनडीए की सरकार बना ली है। चुनाव में कई विपक्षी दलों को भारी राजनीतिक नुकसान उठाना पड़ा है। पश्चिम बंगाल में तृणमुल कांग्रेस के गढ़ में भी भाजपा ने अपने पैर पसार लिये हैं। ममता बैनर्जी की पार्टी के नेता जिसमें विधायक से लेकर स्थानीय निकाय स्तर तक के कार्यकर्ता भी हैं, वे भाजपा में शामिल हो रहे हैं। भाजपा की बढ़ती इस पैंठ का ही नतीजा है कि ममता बैनर्जी को अपने राज्य में जगह-जगह भाजपा के कार्यकर्ताओं और समर्थकों के एक या दूसरे प्रकार से विरोध का सामना करना पड़ रहा है।

सोशल मीडिया पर गुरुवार की घटना एक वीडियो वायरल है जिसमें देखा जा सकता है कि ममता बैनर्जी जिस जगह से गुजर रही थीं वहां इकठ्ठा लोग ‘जय श्रीराम’ का नारा लगाते हैं। इस नारे से गुस्सा ममता दीदी अपनी गाड़ी से उतरती हैं और जिस दिशा से आवाज आई उस ओर इशारा करते हुए लोगों को झाड़ लगाती हैं। जब वे दोबार गाड़ी में बैठ जाती हैं तो लोग फिर से ‘जय श्रीराम’ का नारा लगाते हैं। इस वाकये में शामिल कुछ लोगों के खिलाफ तो पुलिस ने कार्रवाई भी की हुई बताई गई है।

Mamata’s ego & short temper is making her fall right into the trap of BJP

They shout Jai Shree Ram to taunt her > She gets irritated, loses temper > Video goes viral showing her as Anti-Hindu

All she needs to do is say Jai Shree Ram back at them, loudlypic.twitter.com/BfbbGh3oz1

— Dhruv Rathee (@dhruv_rathee) May 31, 2019