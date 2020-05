अब RSS के नजर राम मंदिर और POK-अक्साई चीन पर

संसद में धारा 370 हटाने संबंधी बिलों के पास हो जाने का जहां देश भर में जोरदार स्वागत हो रहा है, वहीं अब राष्ट्रीय स्वयं सेवक का अगला लक्ष्य राम मंदिर और साथ ही साथ पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर एवं अक्चाई चीन पर अपना दावा ठोकने पर फोकस करना है।

आरएसएस के वरिष्ठ सदस्य भैयाजी जोशी ने राम मंदिर को लेकर अपने बयान में कहा है कि उन्हें लगता है कि राम मंदिर मसला अपने हल की ओर आगे बढ़ रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय किया है कि जब तक समस्या पर कोई फैसला नहीं हो जाता इस मुद्दे पर हर रोज सुनवाई होगी। भैयाजी जोशी ने कहा कि उन्हें लगता है कि आगामी दो-तीन महीनों में इस समस्या का समाधान हो जायेगा। अब जबकि हम उसके निराकरण के निकट पहुंच चुके हैं, हमें इंतजार करना चाहिये।

Bhaiyaji Joshi, RSS: I think Ram temple issue is on its way to a solution, the way Supreme Court has decided to give it a day-to-day hearing until a decision is reached, we feel that it will be solved in the coming 2-3 months. Now that we have reached this stage, we should wait. pic.twitter.com/K6aFIyPbVj

