दुष्कर्म का आरोपी नित्यानंद शुरु करेगा ‘रिजर्व बैंक ऑफ कैलासा’

पहले किया था अलग देश बसाने का दावा

नई दिल्ली (ईएमएस)। रेप का आरोपी भगोड़ा बाबा नित्यानंद अब अपना केंद्रीय बैंक ‘रिजर्व बैंक ऑफ कैलासा’ शुरू करने जा रहा है। इसके पहले वह कैलासा नाम का एक अलग देश और उसकी कैबिनेट बनाने का दावा कर चुका है। गौरतलब है कि रेप के आरोपी बाबा नित्यानंद की भारतीय जांच एजेंसियां अभी तलाश ही कर रही हैं, लेकिन वह अपने अज्ञात स्थान से रोज-रोज नई-नई घोषणाएं कर रहा है।

इंटरनेट पर उसका एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें बाबा नित्यानंद ने ऐलान किया है कि इस साल 22 अगस्त को गणेश चतुर्थी के दिन अपने ‘रिजर्व बैंक ऑफ कैलासा’ की तरफ से औपचारिक मुद्रा जारी करेगा। वीडियो में उसने बताया है कि उसका इस मामले में ‘एक देश’ से करार हो गया है, जहां से उसके रिजर्व बैंक को होस्ट किया जाएगा यानी वहीं से संचालित किया जाएगा। मलयालयम भाषा के इस वीडियो में नित्यानंद ने कहा कि उसके केंद्रीय बैंक के सभी कार्य ‘वैध’ हैं और ‘रिजर्व बैंक ऑफ कैलासा’ की आर्थिक नीतियां तैयार कर ली गई है।

