साध्वी प्रज्ञा के बयान पर भाजपा ने कहा हम इसका समर्थन नहीं करते, और इस विषय में…

भारतीय जनता पार्टी की लोकसभा सीट के उम्मीदवार साध्वी प्रज्ञा के बयान ‘नाथूराम गोडसे देशभक्त थे, हैं और रहेंगे’, के कारण वे विवाद में आ गई हैं। भारतीय जनता पार्टी ने साध्वी प्रज्ञा के बयान का समर्थन करने से इनकार कर दिया है। भारतीय जनता पार्टी के नेता जीवीएल नरसिम्हा राव ने बयान दिया, भाजपा नाथूराम गोडसे पर साध्वी प्रज्ञा के बयान का समर्थन नहीं करती। हम इस बयान की निंदा करते हैं और पार्टी इस बयान पर उनसे स्पष्टीकरण मांगेगी। उन्हें इस बयान पर सार्वजनिक माफी देनी होगी।

GVL Narasimha Rao, BJP on Pragya Singh Thakur's statement "Nathuram Godse was, is & will remain a 'deshbhakt": BJP does not agree with this statement, we condemn it. Party will ask her for clarification, she should apologise publicly for this statement. pic.twitter.com/yBEs8nQoWW

