भाजपा संसदीय दल का नेता चुने जाने के बाद नरेन्द्र मोदी का पूरा भाषण

अल्पसंख्यकों को ठगा गया है हमें इसे रोकना होगा – एनडीए के नेता चुने जाने पर बोले मोदी

नई दिल्ली(ईएमएस)। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एनडीए संसदीय दल को संबोधित करते हुए कहा है कि कुछ राजनीतिक दलों ने अल्पसंख्यकों को ठगा है हमें इसे रोकना होगा। उन्होंने कहा कि गरीबों की तरह अल्पसंख्यकों को भी ठगा गया, बेहतर होता कि उनकी शिक्षा, स्वास्थय पर भी ध्यान दिया जाता।

Rashtrapati Bhavan: Exercising powers vested in him under Article 75 (1) of the Constitution of India, President Ram Nath Kovind, today appointed Narendra Modi to the office of Prime Minister of India pic.twitter.com/63lfkNtzsD

