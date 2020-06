मोदी कैबिनेट के लिए इन नेताओं के पास आया कॉल, 4:30 बजे मोदी करेंगे मीटींग

लोकसभा चुनावों में जबरदस्त जीत हासिल करने वाले नरेंद्र मोदी दूसरी बार भारत के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ लेने जा रहे हैं, इससे पहले, कैबिनेट मंत्रियों के नामों पर चर्चा शुरू हो चुकी है।

नरेंद्र मोदी का शपथ ग्रहण समारोह आज शाम 7 बजे उनके मंत्रिमंडल के साथ होगा।

इससे पहले संभावित मंत्रियों के पास फोन आने शुरू हो गए हैं।

कहा जाता है कि संभावित मंत्रियों के साथ मोदी आज शाम 4.30 बजे बैठक कर सकते हैं।

इन नेताओं को फोन गए …

सुषमा स्वराज

राजनाथ सिंह

नितिन गडकरी

अर्जुनराम मेघवाल

जितेंद्र सिंह

रामदास अठावले

धर्मेंद्र प्रधान

रविशंकर प्रसाद

बाबुल सुप्रियो

सदानंद गौड़ा

मुख्तार अब्बास नकवी

जी किशन रेड्डी

निर्मला सीतारमण

पीयूष गोयल

स्मृति ईरानी

कृष्ण पाल गुर्जर

सुरेश अंगादि

किरण रिजिजू

साध्वी निरंजन ज्योति

प्रह्लाद जोशी

संतोष गंगवार

राव इंद्रजीत सिंह

मनसुख मंडाविया

रमेश पोखरियाल निशंक

पुरुषोत्तम रुपाला

गिरिराज सिंह

नित्यानंद राय

राज्यवर्धन सिंह राठौड़

संजय धोत्रे

सोम प्रकाश

गजेंद्र सिंह शेखावत

अर्जुन मुंडा

देबश्री चौधरी

कैलाश चौधरी

जनरल वीके सिंह

प्रकाश जावड़ेकर

DV Sadananda Gowda, BJP: I received a call from Amit Shah. He said that I should be there at home office of PM at 5 o'clock&swearing-in ceremony at 7 o'clock. At 5 o'clock PM will have tea with cabinet&other ministerial colleagues&then we'll go to Rashtrapati Bhavan to take oath. pic.twitter.com/7D49W0C4Tn

— ANI (@ANI) May 30, 2019