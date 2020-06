मोदी मंत्रिमंडल में जानों किन मंत्रीयों को कौनसे विभाग वितरित किए गए

मोदी कैबिनेट में मंत्रियों के विभाग वितरित किए गए हैं। अमित शाह को गृह मंत्री बनाया गया है, जबकि एस, जयशंकर को विदेश मंत्रालय की जिम्मेदारी दी गई है। इसके अलावा, राजनाथ सिंह को रक्षा मंत्री और निर्मला सीतारमण को वित्त मंत्रालय दिया गया है, जबकि नितिन गडकरी को परिवहन विभाग दिया गया है।

इसके अलावा, नरेंद्र तोमर को कृषि और पंचायती राज मंत्रालय की जिम्मेदारी दी गई है। सदानंद गौड़ा को रसायन और उर्वरक विभाग और रेल मंत्रालय पीयूष गोयल को दिया गया है। धर्मेंद्र प्रधान को पेट्रोलियम मंत्री के रूप में रखा गया है। रविशंकर प्रसाद को कानून मंत्रालय, स्मृति ईरानी को ​​कपड़ा मंत्रालय और महिला एवं बाल विकास मंत्रालय दिया गया है। हर्षवर्धन को स्वास्थ्य और रमेश पोखरियाल को मानव संसाधन विकास विभाग दिया गया है।

PM Narendra Modi also the in-charge of Ministry of Personnel, Public Grievances and Pensions; Department of Atomic Energy, Department of Space and All important policy issues and All other portfolios not allocated to any Minister. (file pic) pic.twitter.com/afYevzuRA8

