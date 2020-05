अर्नब के बहाने नड्डा ने कांग्रेस पर साधा निशाना

नई दिल्ली (ईएमएस)। कांग्रेस पर हमला बोलते हुए भाजपा अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा ने कहा कि वरिष्ठ पत्रकार अर्नब गोस्वामी द्वारा दायर किए गए मामले में उच्चतम न्यायालय के आदेश और टिप्पणी से यह मजबूत संदेश गया है कि विपक्षी दल को आपातकाल वाली मानसिकता त्यागनी चाहिए और लोकतांत्रिक आदर्शों का सम्मान करना चाहिए।

नड्डा ने ट्वीट कर कहा कि महाराष्ट्र में कोविड-19 स्थिति चिंताजनक है। मुझे उम्मीद है कि कांग्रेस पत्रकारों को चुप कराने के बजाय अपनी ऊर्जा लोगों के उपचार में लगाएगी। भारत के लोग कांग्रेस के दुस्साहस को देख रहे हैं और उसके घमंड के लिए उसे दंडित करते रहेंगे। भाजपा प्रमुख की यह प्रतिक्रिया ऐसे समय में आयी है, जबकि उच्चतम न्यायालय ने पालघर में भीड़ द्वारा पीट पीटकर हत्या किए जाने के मामले में न्यूज शो दिखाने को लेकर रिपब्लिक टीवी के प्रधान संपादक अर्नब गोस्वामी के खिलाफ प्रारंभिक प्राथमिकी खारिज करने से इंकार कर दिया।

The COVID-19 situation in Maharashtra is worrying and I hope the Congress devotes it energies towards curing people rather than silencing journalists.

The people of India are watching the misadventures of the Congress and will keep punishing them for its highhandedness.

— Jagat Prakash Nadda (@JPNadda) May 19, 2020