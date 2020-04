मुंबई : रात में स्टूडियो से घर लौट रहे अर्नब गोस्वामी ने हमले के बाद बयां की आंखों देखी

रिपब्लिक टीवी के एडिटर इन चीफ अर्नब गोस्वामी पर गुरुवार रात 12.15 बजे के करीब उस वक्त हमले का प्रयास किया गया जिस वक्त वे अपने वर्ली स्थित स्टूडियो से घर लौट रहे थे। उस वक्त उनकी कार में उनकी पत्नी भी थी। हमले की इस वारदात को दो अज्ञात बाईक सवारों ने अंजाम दिया, जिन्हें मुंबई पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। दोनों के खिलाफ एफआरआई भी दर्ज कर ली गई है। इस पूरे मामले में अरनब गोस्वामी ने मुंबई के एनएम जोशी मार्ग पुलिस स्टेशन में लिखित शिकायत दर्ज कराई। शिकायत की प्रति देखिये-

Written complaint submitted to police by Republic TV editor-in-chief Arnab Goswami, after he and his wife were attacked early this morning in Mumbai by 2 unknown persons while they were driving home from their studios. pic.twitter.com/wTU1Dau1lC

— ANI (@ANI) April 23, 2020