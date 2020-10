चीनी राष्ट्रपति के युद्ध के लिये तैयार रहने के बयान पर ये बोले सांसद सुब्रमण्यम स्वामी

भारत और चीन के बीच मौजूदा समय में भारी तनाव है। एलएसी पर दोनों तरफ से भारी संख्या में सेना मौजूद है। यह स्थिति पिछले कई महीनों से बनी हुई है। इसे लेकर दोनों देशों में बातचीत भी शुरू है। लेकिन, इसका अब तक कोई हल नहीं निकल पाया है। इस बीच बीते दिन चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने अपने सैनिकों को युद्ध के लिए तैयारी रहने को कहा है। इस बयान के बाद माहौल गरम हो गया है।

भारत के तरफ से अपनी पार्टी के खिलाफ जाकर सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने सरकार से सीधे सवाल किये है। सुब्रमण्यम स्वामी द्वारा नाराजगी जताते हुए एक ट्वीट किया गया है। उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा है कि ‘चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने सार्वजनिक तौर पर एलएसी पर तैनात (अंदर और आस-पास) चीनी सैनिकों से कह चुके हैं कि ‘जंग के लिए तैयार रहिए।’ यह हैरान करने वाला है कि हमारी सरकार ने इस पर कोई जवाब नहीं दिया कि ‘हां, हम भी आपको घर भेजने के लिए तैयार हैं। सीधे तरीके या टेढ़ा तरीके से- जैसी आपकी इच्छा हो?’

China’s Supremo Xi Jingping has openly declared to Chinese troops in LAC– inside&across : "Be ready for war”. It is surprising that no one from our government has replied: “Yes, we are waiting to send you home—horizontally or vertically—choice is yours”?

