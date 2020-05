लगातार दूसरे दिन मिले 6,000 से अधिक कोरोना संक्रमित, चिंता में सरकार

नई दिल्ली (ईएमएस)। कोरोना वायरस संक्रमण भारत में अब 1 लाख 30 हजार 859 लोगों तक पहुंच गया है। शनिवार को लगातार दूसरे दिन रात 10 बजे तक 6,065 कोरोना वायरस संक्रमित मिल चुके थे। इस प्रकार देश में अब तक इस वायरस के प्रकोप से 3,860 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 54,001 लोग ठीक हो गए हैं।

महाराष्ट्र में संक्रमण तेजी से फैल रहा है शनिवार को भी यहां पर 2,608 नए मामले सामने आए। राज्य में कोरोनावायरस पीड़ितों की संख्या बढ़कर 47,190 हो गई है। इनमें से 13,404 ठीक हो चुके हैं जबकि 1,577 की मौत हो गई है। मुंबई महानगर में ही 28,817 कोरोना वायरस संक्रमित हैं। यहां पर 949 लोगों की मौत कोरोनावायरस के कारण हुई है।

तमिलनाडु में शनिवार को फिर बड़ी संख्या में नए संक्रमित मिले। यहां 759 नए मामले सामने आए और पीड़ितों की संख्या बढ़कर 15,512 हो गई। जिनमें से 104 की मौत हो चुकी है, जबकि 7491 ठीक हो चुके हैं। गुजरात में भी शनिवार को 396 नए संक्रमित जलने के साथ पीड़ितों की संख्या बढ़कर 13,659 हो गई। इनमें से 829 की मौत हो चुकी है और 6,159 ठीक हो चुके हैं।

Which one of us have not seen images like these everyday in Mumbai. On our way to work by road or by train. Everyday. And did we not realise they were migrant labourers? We are all complicit #Covid_19 pic.twitter.com/XB6xnf7Rfx

— Shekhar Kapur (@shekharkapur) May 20, 2020