झारखंड में सुरक्षा बलों पर नक्सलयिं द्वारा IEED ब्लास्ट, 26 जवान हुए घायल

झारखंड के सरायकेला में नक्सलियों ने मंगलवार को बड़ी घटना को अंजाम दिया। माओवादियों ने कुचाई इलाके में 209 कोबरा बटालियन और झारखंड पुलिस टीम पर IED ब्लास्ट किया। सुरक्षा बल और पुलिस दल विशेष अभियान पर थे। इस बीच, IED ब्लास्ट हुआ, जिसमें कोबरा बटालियन और झारखंड पुलिस के 26 जवान घायल हो गए जिनमें से 5 की हालत गंभीर है। जवानों की गंभीर स्थिति के कारण उन्हें मंगलवार सुबह 6.50 बजे रांची एयरलिफ्ट किया गया।

भाकपा माओवादियों के सुप्रीमो, नंबला केशवराव उर्फ ​​बसवाराज, झारखंड में संगठन को मजबूत करने के लिए सरायकेला-खरसावा क्षेत्र में बैठक कर चुके हैं। बसवाराज ने इसकी जिम्मेदारी 25 लाख का इनाम वाले पतिराम मांझी उर्फ ​​अनल को दी है। सैन्य आयोग में, अनल को पदोन्नति दी गई है। अनल वर्तमान में, 15 लाख इनाम वाले महाराज प्रमाणकि और 10 लाख इनाम वाले अमित मुंडा के साथ क्षेत्र में शिविर कर रहे हैं। वही नक्सली इलाके में पुलिस पर लगातार हमले करते रहे हैं।

Jharkhand: An IED exploded at 4:53 am today in Kuchai area of Saraikella on the troops of 209 CoBRA and Jharkhand police who were out on special operations. 8 CoBRA personnel & 3 Jharkhand police personnel injured. The injured jawans have been brought to a hospital in Ranchi. pic.twitter.com/rO31QkbAXc

— ANI (@ANI) May 28, 2019