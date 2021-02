किसान आंदोलन पर फिर एक बार आया मिया खलीफा का बयान; जानें क्या कहा

मुंबई, 9 फरवरी (आईएएनएस)| लेबनान-अमेरिकी पूर्व पॉर्न एडल्ट स्टार मिया खलीफा ने मंगलवार को ट्वीट कर उनलोगों पर निशाना साधा, जिन्होंने यह कहा था कि विदेशी हस्तियों को भारत में किसान प्रदर्शन के पक्ष में ट्वीट करने के लिए भुगतान किया जा रहा है। उन्होंने कहा, “मैंने महसूस किया और यह हमारे समझ से परे है कि कोई कैसे इतिहास में सबसे बड़े प्रदर्शन के बारे में इतनी आसानी से दावा कर सकता है कि सभी पेड एक्टर्स हैं। लेकिन भारत में 1 अरब लोग हैं और हम सबके बारे में जान नहीं सकते।” I realized it’s inconceivable for us to understand how one can so vehemently claim the largest protest EVER, in HISTORY, is all paid actors, but India has over 1 BILLION PEOPLE, and we can’t fathom that… (It tallies up to about the same amount of insane QAnon believers tho 😭) — Mia K. (@miakhalifa) February 8, 2021 जवाब में, नेटिजन्स के एक वर्ग ने उसका समर्थन किया, जबकि कई ने भारत के आंतरिक मामले में हस्तक्षेप की कोशिश करने के लिए उनपर निशाना साधा। भारत में […]