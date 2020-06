मेहबूबा मुफ्ती ने एग्जिट पोल के अनुमानों पर क्या बयान दिया

2019 के लोकसभा चुनावों की मतगणना में अभी कुछ ही समय बाकी है, लेकिन एग्जिट पोल के नतीजों से संकेत मिल रहा है कि एक बार फिर प्रधानमंत्री मोदी भारत में सरकार बनाने जा रहे हैं। इन परिणामों से विपक्ष में डर फैल गया है और इसलिए ईवीएम पर हमला शुरू हो गया है। इसी क्रम में जम्मू-कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने ईवीएम की सुरक्षा पर कुछ सवाल उठाए हैं।

महबूबा मुफ्ती ने ट्वीट किया कि ईवीएम बदले जाने की मजबूत रिपोर्ट मिल रही है, लेकिन अभी तक चुनाव आयोग ने स्पष्ट नहीं किया है। उन्होंने कहा कि एग्जिट पोल में जिस तरह से घमासान मचाने की कोशिश की गई है, यह एक तरह से अन्य बालाकोट की तैयारि है।

Worrying that despite solid evidence about EVMs being switched, @ECISVEEP hasnt clarified any of these concerns. A farcical wave backed by dubious exit polls followed by manipulating EVMs is another Balakot in the making.

— Mehbooba Mufti (@MehboobaMufti) May 21, 2019