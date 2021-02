स्वदेशी लड़ाकू विमान तेजस में रुचि दिखा रहे कई देश : राजनाथ

बेंगलुरू, (आईएएनएस)| कई देशों ने भारत के स्वदेशी लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट (एलसीए) तेजस में रुचि दिखाई है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मंगलवार को बेंगलुरू में फाइटर जेट के लिए तीसरी उत्पादन लाइन का उद्घाटन करते हुए यह बात कही। एलसीए इकाई का उद्घाटन मेगा एरो इंडिया शो के एक दिन पहले किया गया है। सिंह ने अपने उद्घाटन भाषण के दौरान कहा आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत देश अपनी रक्षा उत्पादन क्षमताओं को बढ़ाने की दिशा में तत्पर है। उन्होंने कहा, “भारत अपनी रक्षा के लिए दूसरे देशों पर निर्भर नहीं रह सकता।”

राजनाथ सिंह ने एक ट्वीट में कहा, “तेजस न केवल स्वदेशी है, बल्कि अनेक मानकों पर अपने विदेशी समकक्षों से बेहतर और अपेक्षाकृत सस्ता भी है। अनेक देशों ने तेजस में रुचि दिखाई है। भारत कुछ साल में रक्षा उत्पादन के क्षेत्र में 1.75 लाख करोड़ रुपये के लक्ष्य को हासिल करेगा।” पिछले महीने सुरक्षा संबंध मामलों पर सर्वोच्च निर्णय लेने वाले निकाय और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता वाली सुरक्षा मामलों पर कैबिनेट कमेटी (सीसीएस) ने भारतीय वायु सेना के लिए इन्फ्रास्ट्रक्च र सहित 48,000 करोड़ रुपये की लागत से 83 तेजस फाइटर जेट खरीदने की मंजूरी दी थी।

Tejas is not only indigenous, but it is also better than its foreign equivalents on several parameters and also comparatively cheaper. Many countries have shown interest in Tejas.

India will achieve the target of Rs 1.75 lakh Cr in the field of defence manufacturing in few years.

— Rajnath Singh (@rajnathsingh) February 2, 2021