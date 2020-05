ManVsWild में ‘रेलवे प्लेटफोर्म पर चाय से लेकर तालाब का मगरमच्छ’ सबकुछ Worldwide Trend किया!

डिस्कवरी चैनल पर करोड़ों लोगों को पिछले महीने भर से जिस शो का इंतजार था, वो प्रसारित हो गया। जिसकी उम्मीद थी, प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और बेयर ग्रिल्स का ‘मैन वर्सेज वाइल्ड’ शॉ बॉल्कबस्टर रहा। इसका अनुमान इसी से लगाया जा सकता है कि केवल भारत में ही नहीं दुनिया भर में #ManVsWild ट्रेंड में रहा। भारत में कई शहरों में इस शो का बाकायदा बड़ी स्क्रिन पर प्रसारण भी किया गया।

Hey India! Where could u have possibly watched #ManVsWild ft PM @narendramodi? Guess where we saw it!

We in B’luru South had a spl screening in cinemas with our dedicated, passionate flood relief volunteers

Perfect way to thank them before we head to NK tonight for relief ops pic.twitter.com/3q4IkpbX59

— Tejasvi Surya (@Tejasvi_Surya) August 12, 2019