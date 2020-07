डिफेन्स के लिये महिल्द्रा की बख्तरबंद गाड़ी, लैंडमाइन से जवानों को रखेगी सुरक्षित

संयुक्त राष्ट्र के शांति अभियानों में उपयोग में लिया जाएगा

महिन्द्रा एण्ड महिन्द्रा ने डिफेन्स सेक्टर में कदम भरते हुए एक अत्याधुनिक और हाईटेक बख्तरबंद वाहन लॉन्च किया है। जो सैन्य, अर्धसैन्य दल की जरुरतों को पूरी करेगा। इसकी खासियत यह है कि यह वाहन माओवादी या अन्य आतंकवादी द्वारा प्लांट किए गए लैंडमाइंस से जवानों को सुरक्षित रखा जाएगा।

कंपनी के अनुसार इस वाहन को जल्द ही संयुक्त राष्ट्र के शांति अभियानों में उपयोग में लिया जाएगा। लॉन्च के बारे में जानकारी देते हुए महिन्द्रा ग्रुप के चेयरमैन आनंद महिन्द्रा ने एक ट्विट में इस वाहन को मीन मशीन अर्थात कि ताकतवर बताया है।

खासियत क्या है

यह वाहन माइन्स रोधी अर्थात कि घात लगाकर प्लान्ट की गई लैंड माइंस से सुरक्षित रहती है। इस वाहन को महिन्द्रा डिफेन्स द्वारा ही डिजाइन और तैयार किया गया है। जिसका निर्यात भी किया जाएगा। एसपी शुक्ला ने जानकारी दी कि इस वाहन को जल्द ही संयुक्त राष्ट्र के शांतिरक्षक अभियान में उपयोग में लिया जाएगा। इस ट्रक की तरह ही एक भारी बख्तरबंद वाहन है। इतना ही नहीं इसमें कई ऐसी चेक करनेवाली भुजाएं भी लगाई गई हैं जो रास्ते के किनारे पड़े विष्फोटक डिवाइस को हटाकर उठा सकती है। यह वाहन माओवादी या अन्य आतंकियों द्वारा प्लांट किए गए लैंड माइंस से जवानों को सुरक्षा प्रदान करेगी।

That looks like a Mean Machine, @Prakashukla It embodies the real spirit of #MahindraDefence which is about keeping peace keepers safe. ( And if it was street legal, it would be perfect to drive in Mumbai traffic! 😊) https://t.co/dBrlPP9GfB

— anand mahindra (@anandmahindra) July 14, 2020