महाराष्ट्र : संजय राऊत ने राज्यपाल से कहा, ‘देखो हमारी परेड!’

शिवसेना, राकांपा और कांग्रेस के 162 विधायकों की मुंबई के होटल में ‘‘परेड”

नई दिल्ली (ईएमएस)। शिवसेना, राकांपा और कांग्रेस ने मुंबई के एक पांच सितारा होटल में अपने 162 विधायकों की ‘‘परेड” कराकर भाजपा को परेशानी में दाल दिया है । ऐसे में अब बड़ा सवाल यह है कि भाजपा बहुमत कैसे साबित करेगी।

शिवसेना नेता संजय राउत ने ट्वीट कर राज्य के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी से अपील की कि तीनों दलों के विधायकों की ‘‘परेड” को वह देखें। राउत ने राज्यपाल के आधिकारिक ट्विटर हैंडल को टैग करते हुए लिखा, ‘‘हम सब एक हैं और साथ हैं, हमारे 162 विधायकों को पहली बार शाम सात बजे ग्रांड हयात में देखिए, महाराष्ट्र के राज्यपाल खुद आएं और देखें।”

We are all one and together , watch our 162 together for the first time at grand Hyatt at 7 pm , come and watch yourself @maha_governor pic.twitter.com/hUSS4KoS7B

— Sanjay Raut (@rautsanjay61) November 25, 2019