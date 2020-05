महाराष्ट्र : भाजपा ने मना किया, क्या अब शिवसेना एनसीपी-कांग्रेस के साथ मिलकर बनायेगी सरकार?

महाराष्ट्र में राज्यपाल भगत सिंह कोशियारी ने शनिवार को सबसे बड़े दल के रूप में भारतीय जनता पार्टी को सरकार बनाने का न्यौता दिया था। लेकिन इसके एक दिन बाद ही भाजपा ने राज्यपाल के समक्ष स्पष्ट कर दिया है कि वह अकेले सरकार बनाने की स्थिति में नहीं है। अब गेंद फिर से राज्यपाल के पाले में है। क्या वे दूसरे बड़े दल के रूप में शिवसेना को सरकार बनाने का निमंत्रण देते हैं और शिवसेना एनसीपी और कांग्रेस के साथ मिलकर सरकार बनाती है, या फिर राज्यपाल राष्ट्रपति शासन की सिफारीश करते हैं।

मातोश्री के बाहर लगे बैनर, उद्धव-आदित्य दोनों को बताया भावी मुख्यमंत्री

इससे पहले शिवसेना नेता संजय राउत ने कहा है कि शिवसेना सरकार बनाने की जिम्मेदारी उठाने के लिए तैयार है। वहीं मुंबई में मातोश्री के बाहर आदित्य और उद्धव ठाकरे को मुख्यमंत्री बनाने के बैनर लगे हैं। दरअसल, मातोश्री के बाहर दो तरह के बैनर लगे हैं, जिसमें एक पर उद्धव ठाकरे को महाराष्ट्र का अगला सीएम बताया गया है, वहीं दूसरे बैनर पर आदित्य ठाकरे को अगला मुख्यमंत्री कहा गया है। मातोश्री के बाहर लगे एक अन्य बैनर में कहा गया है कि अगले मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को कहा गया। महाराष्ट्र को अगले मुख्यमंत्री के तौर पर उद्धव ठाकरे की जरूरत है।

Maharashtra: A poster which reads ‘Maharashtra needs Uddhav Thackeray (Shiv Sena chief) as CM’ has been put up outside Matoshree (Thackeray residence), in Mumbai. pic.twitter.com/Ez2UiVb38r

— ANI (@ANI) November 10, 2019