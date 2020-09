ये वाली आलीशान ट्रेन का फर्स्टलुक देख लो; दिल्ली-मेरठ के बीच दौड़ेगी

शुक्रवार को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम (NCRTC) ने भारत की पहली क्षेत्रीय रैपिड ट्रांजिट सिस्टम (RRTS) ट्रेन के पहले स्वरूप का अनावरण किया जो दिल्ली और मेरठ के बीच दौड़ेगी। अपनी तरह की पहली ट्रेन 180 किमी प्रति घंटे की गति से चलाने में सक्षम बने ऐसा डिज़ाइन किया गया है और इसके 2022 तक उत्पादन की उम्मीद है।

जानकारी के अनुसार इस ट्रेन की बाहरी सतह स्टेनलेस स्टील की होगी और ये वायुगतिकीय आरआरटीएस ट्रेनें हल्के और पूरी तरह से वातानुकूलित होंगी। प्रत्येक कार में छह स्वचालित प्लग-इन प्रकार के हर तरफ तीन चौड़े दरवाजे होंगे जबकि बिजनेस क्लास में चार ऐसे दरवाजे होंगे। आरआरटीएस ट्रेनों में पर्याप्त लेगरूम के साथ अनुप्रस्थ 2×2 बैठने की सुविधा होगी। ग्रैब हैंडल के साथ अनुकूलित गलियारे की चौड़ाई और खड़े यात्रियों, ओवरहेड सामान रैक, मोबाइल / लैपटॉप चार्जिंग सॉकेट और अन्य कंप्यूटर-केंद्रित सुविधाओं के बीच बोर्ड वाई-फाई के लिए आरामदायक यात्रा के लिए सपोर्ट होगा। RTS रोलिंग स्टॉक में कम ऊर्जा खपत के साथ यात्री अनुभव को बढ़ाने के लिए प्रकाश और तापमान नियंत्रण प्रणाली भी होगी।

The state-of-the-art RRTS rolling stock will be first of its kind in India with a design speed of 180 kmph. With radiating stainless steel outer body, these aerodynamic RRTS trains will be lightweight and fully air-conditioned & will transform the regional mobility of NCR. pic.twitter.com/6fEiuXB6JS

