ट्रिपल तलाक़ बिल लोकसभा में पास, कांग्रेस का वाक-आउट

लोकसभा में ट्रिपल तालक बिल पास हो गया है। कांग्रेस, बहुजन समाज पार्टी, डीएमके, एनसीपी सहित कई विपक्षी दलों ने विधेयक का जमकर विरोध किया। टीएमसी, जदयू और कांग्रेस ने विधेयक के विरोध में लोकसभा वाकआउट तक कर दिया। बिल को पिछली लोकसभा में पारित किया गया था, लेकिन इसे राज्यसभा से वापस ले लिया गया था।

Congress MPs stage walk out from Lok Sabha in protest against #TripleTalaqBill pic.twitter.com/x19Q5JJyND

— ANI (@ANI) July 25, 2019