मतदान के दौरान भी सामने आ रहे आचाारसंहिता उल्लंघन के मामले

चुनाव प्रारंभ हो गए हैं तथा लोग अपने-अपने निर्वाचन क्षेत्र में अपना वोट देने जा रहे हैं। ऐसे में मतदान केंद्रो पर आचार संहिता के उल्लंघन की खबरें भी सामने आ रही है।

नोएडा के सेक्टर 15 के एक मतदान केंद्र पर बीजेपी के एक उम्मीदवार पर नमो फूड पैकेट बेचने का आरोप लगा है।

आंध्र प्रदेश में जनसेना पार्टी के उम्मीदवार मधुसूदन गुप्ता पर अनंतपुर में ईवीएम तोड़ने का आरोप है। यह कहा जा रहा है कि गुप्ता ने मतदान केंद्र के अंदर ईवीएम गिरा कर तोड़ दिया जिसके बाद में उन्हे गिरफ्तार कर लिया गया।

#WATCH Jana Sena MLA candidate Madhusudhan Gupta smashes an Electronic Voting Machine (EVM) at a polling booth in Gooty, in Anantapur district. He has been arrested by police. #AndhraPradesh pic.twitter.com/VoAFNdA6Jo

— ANI (@ANI) April 11, 2019