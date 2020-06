लोकसभा चुनाव 2019 : क्या इस बार सट्टा बाजार को भी मात देगा एक्जिट पोल?

19 मई को लोकसभा चुनाव के सातवें और ‌आखिरी चरण का मतदान पूरा होने के साथ ही देश के प्रमुख समाचार चैनलों ने अपने-अपने पिटारे से एक्जिट पोल के नतीजे घोषित कर दिये। सभी चैनलों के नतीजों में एक ही रूझान दिख रहा था कि नरेन्द्र मोदी एक बार फिर केंद्र में एनडीए की सरकार बनाने जा रहे हैं। यदि सभी चैनलों के परिणामों का औसत निकालें तो वह भी लगभग 300 सीटों के पार जा रहा है। यानि कह सकते हैं कि एक्जिट पोल में इस बार आम राय बनी दिखती है।

All below 16 data #ExitPoll2019 averages giving 303 seats to @BJP4India & 118 to @INCIndia and 115 to others so bjp government will coming on 23rd may 2019 and @narendramodi will take oath on 26 or 28 may 2019…All the best @BJP4India

