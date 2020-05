इस बॉलिवुड अभिनेत्री ने लिखा, मोदी आने वाला है, राहुल का बाप चोर है

लोकसभा चुनाव चल रहे हैं, तो नेताओं द्वारा दिए गए बयानों का स्तर काफी नीचे जा रहा है, जिसमें अब बॉलीवुड हस्तियां भी पीछे नहीं है। बॉलीवुड एक्ट्रेस पायल रोहतगी ने ट्विटर पर लिखा है कि उनकी सोशल मीडिया पर बहुत आलोचना हो रही है। पायल रोहतगी ने स्वरा भास्कर पर निशाना साधते हुए एक ट्वीट किया था, जिसमें उन्होंने दो हैशटैग का भी इस्तेमाल किया था, जिसमें मोदी अनेवाला है और राहुल का बाप चोर है लिखा था। उन्होंने ट्वीट में #ModiAaneWalaHai #JustModi #RahulKaBaapChorHai हैशटैग का इस्तेमाल किया।

लंबे समय से स्वरा भास्कर और पायल रोहतगी के बीच कोल्डवॉर चल रहा है। दोनों एक दूसरे पर निशाना लगाते रहते हैं। पायल रोहतगी ने इस बार ट्वीट करके स्वरा भास्कर पर नारीवादी के मुद्दे पर प्रहार किया है। पायल ने ट्विटर पर एक वीडियो साझा किया, जिसमें वह कह रहे हैं कि आप खुद को नारीवादी कहते हैं। आप जिस पार्टी का समर्थन करती हैं उसके पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने शाहबानो के साथ गलत किया था। शाह बानो को 62 साल की उम्र में उनके पति ने ट्रिपल तलाक दे दिया था। वह उन पांच बच्चों की मां थीं, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में केस दायर किया था, और जिसमें उन्होंने जीत हासिल की। देखें पायल की वीडियो

Swara aunty calls herself a supporter of #Feminism too 😂 as she is supporter of Comgress, AAP & CPI candidate Kanhaiya Kumar 🤫What a portfolio to support 😛😛#ModiAaneWalaHai #JustModi #RahulKaBaapChorHai #PayalRohatgi pic.twitter.com/LIvas6OIIk

