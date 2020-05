दिल्ली की ओर बढ़ा पाक से आया टिड्डी दल

नई दिल्ली (ईएमएस)। पाकिस्तान से आ रहे पंखों वाले नन्हें शैतान यानी टिड्डी दल जयपुर से दिल्ली की ओर कूच कर दिया है। लाखों-करोड़ों टिड्डी झुंड में पिंक सिटी जयपुर पर सोमवार सुबह-सुबह टूट पड़ी थीं। अगर हवा की गति उनके अनुकूल रही तो उन्हें दिल्ली पहुंचने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। राष्ट्रीय राजधानी को अलर्ट पर रखा गया है, टिड्डी दल फिलहाल गुजरात, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान में सक्रिय हैं। ये राज्य इस मुसीबत से सबसे ज्यादा प्रभावित हैं।

आम तौर पर रेगिस्तानी टिड्डे जून से नवंबर तक पश्चिमी राजस्थान और गुजरात में दिखते हैं। लेकिन इस बार वे अप्रैल में ही दिखने लगे। तब केंद्रीय कृषि मंत्रालय के टिड्डी चेतावनी संगठन यानी लोकस्ट वॉर्निंग ऑर्गनाइजेशन (एलडब्ल्यूओ) ने इनकी मौजूदगी के बारे में बताया था। जो चीज और ज्यादा चिंता बढ़ा रही है वह यह है कि आम तौर पर ये टिडि्डयां या तो अकेले रहती हैं या फिर छोटे-छोटे समूहों में रहती है। इसका मतलब यह है कि इनका इस तरह विशाल झुंड में होना असामान्य है।

