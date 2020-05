17 मई को लॉकडाउन हो रहा पूरा; 12 मई से धीरे-धीरे ट्रेनों का संचालन शुरु

नई दिल्ली (ईएमएस)। लम्बे अंतराल के बाद 12 मई से 15 जोड़ी ट्रेनें चलाई जाएंगी। टिकटों की बुकिंग सोमवार यानी 11 मई शाम 4 बजे से IRCTC की वेबसाइट पर शुरू जाएगी। रेल मंत्री पीयूष गोयल ने ट्वीट कर कहा कि भारतीय रेलवे की योजना है कि 12 मई से धीरे-धीरे ट्रेनों का संचालन शुरू किया जाएगा। उन्होंने बताया कि ट्रेनों के टिकटों की बुकिंग सिर्फ ऑनलाइन होगी और इस दौरान काउंटर बंद रहेंगे। इन ट्रेनों में सभी एसी कोच होंगे।

Railways plans to gradually restart passenger train operations from 12th May, 2020, initially with 15 pairs of special trains connecting New Delhi with major stations across India. Booking in these trains will start at 4 pm on 11th May.https://t.co/DW9I1sPRx6

— Piyush Goyal (@PiyushGoyal) May 10, 2020