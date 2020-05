लोकसभा में अमित शाह के शाब्दिक बाण : कहा – फारूक घर में हैं, कनपटी पर गन रख संसद नहीं ला सकते!

नई दिल्ली (ईएमएस)। कश्मीर में जारी सियासी घटनाक्रम और तनाव के माहौल के बीच राज्य की प्रमुख राजनीतिक पार्टियों के नेता हिरासत में हैं, वहीं पूर्व सीएम फारूक अब्दुल्ला अपने घर में ही मौजूद हैं।

मंगलवार को केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने इस बात की पुष्टि की कि फारूक को पुलिस ने हिरासत में नहीं लिया है, ना ही वह नजरबंद हैं।

इसके पहले फारूक अब्दुल्ला ने खुद को घर में नजरबंद करने का आरोप लगाया था। इसके बाद मंगलवार को लोकसभा में कई विपक्षी नेताओं ने भी फारूक अब्दुल्ला को लेकर सवाल किया था।

Former Jammu and Kashmir Chief Minister Farooq Abdullah gets emotional while giving a message for the people of valley and the country. pic.twitter.com/oN4jIIuR3n

इस कड़ी टीवी चैनलों पर फारूक अब्दुल्ला द्वारा खुद के नजरबंद बताए जाने के बाद कांग्रेस के वरिष्ठ सांसद शशि थरूर ने भी इस मुद्दे को उठाया।

Farooq Abdullah: As soon as the gate will open & our people will be out, we will fight, we’ll go to the court. We’re not gun-runners, grenade-throwers, stone-throwers, we believe in peaceful resolutions. They want to murder us. My son (Omar Abdullah) is in jail https://t.co/Dxz4MGGOiX

— ANI (@ANI) August 6, 2019