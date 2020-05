सुनिये अनंतनाग की भेड़ मंडी में कश्मीरियों बतियाते NSA अजीत डोभाल

स्थानीय लोगों से हुए मुखातिब

नई दिल्ली (ईएमएस)। जम्मू-कश्मीर में अनुच्छेद 370 हटाने के बाद हालात धीरे-धीरे सामान्य हो रहे है। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल सोमवार को अनंतनाग पहुंचे। अनंतनाग में एनएसए डोभाल आम लोगों के साथ-साथ बच्चों से भी मुखातिब हुए। डोभाल अनंतनाग की भेड़ मंडी भी पहुंचे जहां पर ईद की कुर्बानी के लिए भेड़ों की खरीद-फरोख्त होती है।

ANANTNAG: National Security Advisor Ajit Doval interacts with locals in Anantnag, an area which has been a hotbed of terrorist activities in the past. #JammuAndKashmir pic.twitter.com/dUd7GPvS2W

उन्होंने स्थानीय लोगों से ईद की मुबारक देते हुए उनका हालचाल जाना। अनंतनाग एटीएम खुले हुए हैं। बाजार खुले हुए हैं। उन्होंने एक स्थानीय युवक से पूछा ‘ये भेड़ कितने की है।’ तब उसने जवाब देते हुए कहा, “इसकी कीमत 10 हजार रुपये है और इसका वजन 36-37 किलो है।”

युवक ने बताया कि ये भेड़ कारगिल से लाई गई हैं। डोभाल ने अनंतनाग बाजार में कई लोगों से मिले। उनका हालचाल जाना। स्थनीय लोगों से उनकी परेशानियों के बारे में पूछा और समस्याओं को दूर करने का आश्वासन दिया। जम्मू-कश्मीर में धारा 370 को हटाए जाने के बाद डोभाल दूसरी बार घाटी के दौरे पर हैं। अनंतनाग पिछ्ले काफी समय से आतंकवादी गतिविधियों का केंद्र बना हुआ है। इससे पहले, बीते बुधवार को जम्मू कश्मीर के शोपियां में जमीनी हकीकत का जायजा लेने पहुंचे थे।

NSA Ajit Doval eating lunch with Kashmiri locals in Shopian of South Kashmir this afternoon. Normalcy being slowly restored in the valley. What a remarkable gesture by the NSA! Interacting with people on ground and checking on their safety, security and well being! #Peace pic.twitter.com/MqVmhu1B2h

— Aditya Raj Kaul (@AdityaRajKaul) August 7, 2019