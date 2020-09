कोरोना की भेंट चढ़ गये महान गायक एसपी बालासुब्रमण्यम

सर्वाधिक गीत गाने का गिनिज़ वर्ल्ड रेकॉर्ड भी बालासुब्रहमण्यम के नाम पद्मभूषण से हो चुके सम्मानित देश के जाने माने पार्श्व गायक एसपी बालासुब्रमण्यम कोरोना की भेंट चढ़ने वाली हस्तियों में शामिल हो गये हैं। उन्होंने आज रात 1 बजे के करीब चैन्नई के अस्पताल में आखिरी सांसें ली। वे 74 वर्ष के थे। वे कोरोना संक्रमित पाये गये थे और विगत 5 अगस्त से अस्पताल में भर्ती थे। जानकारी के मुताबिक अगस्त के प्रथम सप्ताह में अस्पताल में भर्ती हुए एसपी बालासुब्रमण्यम को बाद में वेन्टीलेटर पर भी रखना पड़ा था। आखिरी दिनों में उन्हें एकोमो ट्रीटमेट भी प्रदान की गई। उनकी सेहत में सुधार की खबरें भी बीच-बीच में आने लगी थीं। लेकिन लगभग डेढ़ महीने के इलाज के बाद भी वे कोरोना को मात नहीं दे पाये। जब उनका कोरोना रिपोर्ट पोजीटीव आया था, तो उन्हें सोशल मीडिया पर ये वीडियो पोस्ट किया था- View this post on Instagram Thanks for your prayers … A post shared by SP Balasubrahmanyam (@ispbofficial) on Aug 4, 2020 at 11:36pm PDT एसपी बालासुब्रमण्यम के निधन से उनके प्रशंसक शोकमग्न हैं। […]