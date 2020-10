दिग्गज नेता रामविलास पासवान का‌ निधन, बेटे चिराग ने ट्वीट कर दी जानकारी

एनडीए के वरिष्ठ नेता और बिहार के दिग्गज राजनीतिज्ञ रामविलास पासवान का निधन हो गया है। वे पिछले कुछ समय से बीमार चल रहे थे और अस्पताल में भर्ती थे। हाल ही में उनके ह्दय की सर्जरी भी हुई थी। वे 74 वर्ष के थे।

लोक जनशक्ति पार्टी के नेता रामविलास पासवान के निधन की सूचना उनके बेटे चिराग पासवान ने ट्वीट करके दी। चिराग ने भावुक ट्वीट में लिखा, ‘पापा… अब आप इस दुनिया में नहीं हैं लेकिन मुझे पता है आप जहां भी हैं हमेशा मेरे साथ हैं।’

प्रधानमत्री नरेन्द्र मोदी ने भी रामविलास पासवान के निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया। मोदी ने ट्वीट करके अपने संदेश में बताया कि रामविलास पासवान ने कड़ी मेहनत और निष्ठा से राजनीति में अपना स्थान बनाया। उन्होंने आपातकाल के दौरान लोकतंत्र की सुरक्षा के लिये संघर्ष भी किया।

केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने भी अपने संवेदना संदेश में कहा कि रामविलास पासवान देश के समाजवादी आंदोलन के प्रखर नेता थे और उन्होंने अपना सारा जीवन दलितों और उपेक्षितों के कल्याण में लगाया। वे भारत सरकार में वरिष्ठ मंत्री रहे। प्रसाद ने लिखा कि अटलजी की सरकार में वे पहली बार उन्हीं के साथ कोयला खान राज्यमंत्री बने थे। उनका निधन देश के लिये अपूरणीय क्षति है।

कांग्रेस नेता अहमद पटेल ने भी गहरा शोक प्रकट किया।

Chirag, shocked to hear about the demise of your father !

Ram Vilas Paswan ji was a champion of the downtrodden and had immense faith in India’s pluralism & diversity.

It’s a big loss for the nation. My condolences to you, your family and all his supporters https://t.co/8Nj9h5YxhY

— Ahmed Patel (@ahmedpatel) October 8, 2020