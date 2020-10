रामविलास पासवान का पूरे राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार

देश ने एक महान नेता गंवा दिया है। वह वर्ष 1977 में बिहार के हाजीपुर सीट से लोकसभा के सदस्य के तौर पर चुने गए थे।

भारत सरकार की प्रेस विज्ञप्ति में जानकारी दी गई है कि मंत्रीमंडल ने केन्द्रीय ग्राहक संबंधी, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री रामविलास पासवान के दु:खद अवसान के संबंध में शोक की भावना व्यक्त की थी। मंत्रीमंडल ने रामविलास पासवास की याद में दो मिनट का मौन भी रखा था। मंत्रीमंडल ने रामविलास पासवान के लिए सरकारी सम्मान के साथ अंतिम संस्कार की स्वीकृति दी थी और पूरे राजनैतिक सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया गया।

Mortal remains of #RamVilasPaswan consigned to flames in Patna with full state honours pic.twitter.com/wUDBw9E5i0

मंत्रीमंडल ने केन्द्रीय ग्राहक संबंधी, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री रामविलास पासवान के अवसान के संबंध में दु:ख की भावना व्यक्त की है। उनके अवसान से देश ने एक प्रसिद्घ नेता, विशिष्ट सांसद और सक्षम प्रशासक गंवा दिया है। 5 जुलाई 1946 को बिहार के खगडिय़ा जिले के शहरबानी में जन्मे रामविलास पासवान ने खगडिय़ा की कोसी कॉलेज और पटना में पटना युनिवर्सिटी में शिक्षा प्राप्त की थी। उन्होंने

मास्टर ऑफ आर्ट्स (एमए) और बैचलर ऑफ लॉ (एल.एल.बी) की डिग्री प्राप्त की थी। उन्हें बुंदेलखंड युनिवर्सिटी, झांसी (उत्तरप्रदेश) द्वारा मानद डि. लिट्ट (ऑनरिस कोझा) की डिग्री प्रदान की गई थी। रामविलास पासवान बिहार के सबसे अधिक लोकप्रिय नेताओं में से एक थे और उनके पास लोगों का मजबूत समर्थन था।

वे वर्ष 1969 में संयुक्त सोशियालिस्ट पार्टी के सदस्य के तौर पर बिहार की विधानसभा में चुने गए थे। इसके बाद वे वर्ष 1977 में हाजीपुर सीट से छठी लोकसभा के सदस्य के तौर पर चुने गए थे और वह भी बहुत बड़े अंतर के साथ विजयी हुए थे। रामविलास पासवान वर्ष 1980 में सातवें लोकसभा में और उसके बाद वर्ष 1984 में आठवें लोकसभा में चुने गए थे। वर्ष 1989 में वे नौवें लोकसभा में फिर चुने गए थे और केन्द्रीय श्रम और कल्याण मंत्री बने थे।

Bihar: Union Ministers Ravi Shankar Prasad & Nityanand Rai, State CM Nitish Kumar, and Dy CM Sushil Modi present at Digha ghat in Patna where the last rites of #RamVilasPaswan are being performed. pic.twitter.com/VrFwWgQMvF

— ANI (@ANI) October 10, 2020