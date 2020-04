PM मोदी ने फिर सबको चौंकाया, यह नेता बनेंगे लोकसभा के नए स्पीकर

लोकसभा स्पीकर की घोषणा हो चुकी है और एक बार फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने फैसले से सभी को चौंका दिया है। राजस्थान के कोटा लोकसभा सीट से भाजपा सांसद ओम बिरला को लोकसभा के नए स्पीकर के रूप में चुना गया है।

ओम बिरला की पत्नी अमिता बिड़ला ने कहा, “यह हमारे लिए बहुत गर्व और खुशी की बात है। हम उनकी पसंद के लिए मंत्रिमंडल के बहुत आभारी हैं।

लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव आज होना था, इसलिए कई तरह की अटकलें लगाई गईं। लोकसभा अध्यक्ष बनने की दौड़ में, पूर्व केंद्रीय मंत्री मेनका गांधी, राधामोहन सिंह, रमापति राम त्रिपाठी, एसएस आहलूवालिया और डॉ. वीरेंद्र कुमार जैसे नेताओं के नाम पर चर्चा चल रही थी, लेकिन सभी को चौंकाते हुए ओम बिड़ला को लोकसभा अध्यक्ष के रूप में चुना गया है।

Sources: Om Birla, Bharatiya Janata Party (BJP) MP from Kota likely to be the NDA candidate for the post of Lok Sabha Speaker. pic.twitter.com/45Xg7Mrnoc

— ANI (@ANI) June 18, 2019