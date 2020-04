कोलकाता पुलिस ने IS आतंकवादी संगठन से जुड़े 4 संदिग्धों को गिरफ्तार किया

पश्चिम बंगाल में मचे राजनीतिक घमासान और हिंसा के के बीच, एक चौंकाने वाली खबर सामने आई है। यहां, चार संदिग्धों को कोलकाता से गिरफ्तार किया गया है, जिनमें से तीन बांग्लादेश से हैं, जबकि एक भारतीय है। कोलकाता एसटीएफ का दावा है कि चारों गिरफ्तार संदिग्ध इस्लामिक स्टेट (आईएस) के साथ जुड़े हैं। साथ ही वे सभी बांग्लादेश के जमात-उद-दावा के साथ भी संबंधित हैं।

Kolkata Police: STF yesterday, arrested 2 Bangladeshi nationals, members of Neo-JMB/IS (Islamic State) a banned terror outfit, from the vicinity of Sealdah railway station parking lot & recovered a mobile phone containing photos, videos, text, & literature on Jihad. #WestBengal pic.twitter.com/ULXy0yYFUg

कोलकाता पुलिस की स्पेशल टास्क फोर्स ने उन्हें सीयालदा रेलवे स्टेशन की पार्किंग से गिरफ्तार किया। जहां से उन्हे गिरफ्तार किया गया है, वहां से एक फोन जिसमें से कई तरह के फोटो, वीडियो, जिहाद टैक्स्ट, जिहाद से जुड़ी एक किताब भी मिली है। बांग्लादेश के रहने वाले मोहम्मद जियाउर रहमान, ममूर राशिद जो बांग्लादेशी हैं, को भी देर रात गिरफ्तार किया गया है।

गिरफ्तार किये गए संदिग्ध

Police: 2 other members (1 Bangladeshi) of Neo-JMB/IS were also arrested from vicinity of Howrah railway station today, jihadi literature was seized from their possession. The 3 arrested Bangladeshis were involved in recruitment&collection of funds for their organisation in India https://t.co/c6L4hRsDDI

