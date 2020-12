ब्रिटेन में कोरोना के नये स्ट्रेन पर गहलोत-केजरीवाल ने जताई चिंता,हर्षवर्धन बोले – घबराने की जरूरत नहीं!

सरकार सतर्क है, काल्पनिक स्थिति, बातों और घबराहट में खुद को उलझने न दें : स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन

ब्रिटेन में कोरोनोवायरस का नया स्ट्रेन सामने आने के बाद केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्ष वर्धन ने सोमवार को स्पष्ट किया कि इसे लेकर घबराने की जरूरत नहीं है क्योंकि सरकार इस मामले में सतर्क है। 19 दिसंबर को, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने घोषणा की थी कि वायरस का नया स्ट्रेन 70 प्रतिशत अधिक संक्रामक है। स्वास्थ्य मंत्री मैट हैनकॉक के अनुसार, नया स्ट्रेन ‘नियंत्रण से बाहर’ है।

हर्ष वर्धन ने इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल 2020 के दौरान एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, “सरकार सतर्क है। घबराने की जरूरत नहीं है। काल्पनिक स्थिति, बातों और घबराहट में खुद को उलझने न दें।”

गहलोत की सरकार से उड़ानें प्रतिबंधित करने की अपील

राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ब्रिटेन में कोरोनावायरस का नया स्ट्रेन सामने आने पर सोमवार को चिंता व्यक्त करते हुए केंद्र सरकार से ब्रिटेन और अन्य यूरोपीय देशों से सभी उड़ानों पर तुरंत प्रतिबंध लगाने का आग्रह किया है। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों पर प्रतिबंध लगाने में देरी के लिए भी केंद्र सरकार की आलोचना की जब कोरोना प्रारंभिक चरण में फैलने लगा था। गहलोत ने एक ट्वीट में कहा, “ब्रिटेन में उभर रहा कोरोनोवायरस का नया स्ट्रेन बहुत चिंता का विषय है। सरकार को तुरंत उचित कदम उठाना चाहिए, एक आकस्मिक योजना तैयार करनी चाहिए और ब्रिटेन और अन्य यूरोपीय देशों से सभी उड़ानों पर तुरंत प्रतिबंध लगाना चाहिए।”

The new strain of novel coronavirus emerging in the UK is a matter of great concern. GoI must take prompt action, prepare a contingency plan to contain the same & also immediately ban all flights from the UK & other European countries. 1/

उन्होंने कहा, “जब कोरोनोवायरस फैलने लगा था, तब हमें अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों पर प्रतिबंध लगाने में देर हो गई थी, जिसके कारण मामलों में भारी वृद्धि हुई थी।” मुख्यमंत्री ने आगे कहा, “भारत को एक योजना तैयार करने और साथ ही प्रभावित देश या अन्य देशों से किसी भी गतिविधि को प्रतिबंधित करने के लिए कदम उठाए जाने की आवश्यकता है। हमारे मेडिकल विशेषज्ञों को वायरस के नए स्ट्रेन के किसी भी प्रकोप के मामले में उपचार योजना के साथ तैयार होना चाहिए। स्वास्थ्य प्रोटोकॉल का भी और सख्ती से जरूर पालन करना चाहिए।”

केजरवाल ने इंग्लैंड से आने वाली फ्लाइट पर प्रतिबंध लगाने की मांग की थी

बता दें कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ब्रिटेन में नये तरह के कोरोना वायरस के तेजी से फैलने की आ रही खबरों और वहां के प्रधानमंत्री बोरिस जोनसन के बयान के बाद इंग्लैंड से आने वाली फ्लाइट तत्काल बंद करने की मांग की थी। इस बाबत उन्होंने एक ट्वीट भी किया था।

New mutation of corona virus has emerged in UK, which is a super-spreader.

I urge central govt to ban all flights from UK immediately.

