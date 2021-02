जानिए किस भारतीय क्रिकेटर ने किसान मुद्दे पर बोलने पर पॉप सिंगर रिहाना को लगाई फटकार

नई दिल्ली, 3 फरवरी (आईएएनएस)| भारत में किसान आंदोलन को अपना समर्थन देने के लिए अंतरराष्ट्रीय ख्यातिप्राप्त पॉप सिंगर रिहाना की पूर्व भारतीय क्रिकेटर प्रज्ञान ओझा ने जमकर खिंचाई की है। उन्होंने कहा है कि हम नहीं चाहते कि कोई भी बाहरी हमारे अंदरूनी मामलों में दखल दे। दिल्ली के आस-पास इंटरनेट सेवा पर रोक – शीर्षक से एक टीवी चैनल की खबर को ट्वीट करते हुए रिहाना ने अपने टाइमलाइन पर फार्मर्स प्रोटेस्ट हैशटैग के साथ लिखा कि हम इस बारे में बात क्यों नहीं कर रहे हैं?! इसके जवाब में ओझा ने कहा कि हमारे देश को अपने किसानों पर गर्व है। देश यह भी जानता है कि वे कितने महत्वपूर्ण हैं। मुझे पूरा भरोसा है कि जल्द ही इसका समाधान निकलेगा। हमारे अंदरूनी मामलों में किसी बाहरी को नाक घुसड़ने की कोई जरूरत नहीं है। My country is proud of our farmers and knows how important they are, I trust it will be addressed soon. We don’t need an outsider poking her nose in our internal matters! — Pragyan Ojha (@pragyanojha) February 2, 2021 गौरतलब है कि […]