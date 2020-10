जानें भारत के किन 8 समुद्र तटों को मिला प्रतिष्ठित ब्लूफ्लैग प्रमाणपत्र

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने भी इस उपलब्धि को सराहा

भारत के आठ समुद्र तटों को प्रतिष्ठित ब्लू फ्लैग प्रमाणपत्र से सम्मानित किया गया है। ये दुनिया एक प्रतिष्ठित खिताब है और ऐसे समुद्र तटों को दिया जाता है जो साफ, सुरक्षित और पर्यावरण की दृष्टि से सानुकूल होते हैं। जहां पर्यटकों के समुद्र में स्नान करने के लिये जल की गुणपत्ता बेहतर होती है। ऐसे लगभग 33 बिंदुओं पर विचार किया जाता है। ये खिताब मिलना इन समुद्र तटों पर पर्यटन को बढ़ावा देने में सहाभूत होगा इसमें कोई दो राय नहीं।

भारत के जिन आठ समुद्र तटों को ब्लू फ्लैग प्रमाणपत्र दिया गया है उनमें शामिल हैं गुजरात के द्वारका के पास स्थित शिवराजपुर, केंद्र शासित प्रदेश दीव का घोगला, कर्नाटक का कासरकोड और पुडुबिद्री, केरल का काप्पड, आंध्रप्रदेश का ऋषिकोन्डा, उड़िसा के पुरी का गोल्डन बिच और अंडमान एंड निकोबार द्वीप समुह का राधानगर।

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने ट्वीट करके इस उपलब्धि को सराहा और कहा कि भारत इस प्रकार के पर्यटन स्थलों के जतन और विकास के प्रति समर्पित है।

8 of India’s serene beaches get the prestigious Blue Flag Certification. This showcases the importance India attaches to protecting such spots and furthering sustainable development.

Truly a wonderful feat! https://t.co/dy02H7AyaD

— Narendra Modi (@narendramodi) October 11, 2020