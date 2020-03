PM मोदी का पहला प्रवास, केरल के मंदिर में की विशेष पूजा

प्रधानमंत्री बनने के बाद, नरेंद्र मोदी अपने पहले दौरे पर हैं। पीएम मोदी शनिवार को केरल में रहेंगे। सुबह पीएम केरल के त्रिसूर पहुंचे हैं। प्रधानमंत्री ने यहां प्रसिद्ध गुरुवायुर मंदिर में पूजा की। पूजा के बाद पीएम मोदी बीजेपी कार्यकर्ताओं को संबोधित भी करेंगे।

उल्लेखनीय है कि गुरुवायुर मंदिर बहुत पुराना है। मंदिर के गर्भगृह में भगवान कृष्ण की मूर्ति है। प्रधानमंत्री मोदी हेलीकॉप्टर से मंदिर पहुंचे। पीएम मोदी शुक्रवार रात कोच्चि गए। वह एर्नाकुलम गेस्ट हाउस में रुके थे। मंदिर में दर्शन और जनसभा को संबोधित करने के बाद, मोदी दोपहर 2 बजे कोच्चि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से प्रस्थान करेंगे। उसके बाद पीएम मोदी आज मालदीव और श्रीलंका दौरे के लिए जाएंगे।

Kerala: Prime Minister Narendra Modi at Sri Krishna Temple in Guruvayur of Thrissur. pic.twitter.com/hSH2UbMGIy

— ANI (@ANI) June 8, 2019