आतंकवाद के खात्मे के साथ विकास की राह पर आगे बढ़ेगा कश्मीर : अमित शाह

अनुच्छेद 370 पर हुए ऐतिहासिक फैसले के बाद सरकारी दावों के अनुसार कश्मीर घाटी के हालात में सुधार होता दिखने लगा है। हालांकि शनिवार रात को कांग्रेसी नेता राहुल गांधी ने इससे विपरीत दावा किया था कि उनके पास घाटी में हिंसा की खबर है।

इन्हीं दावों-प्रतिदावों के बीच केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि एक सांसद और जन प्रतिनिधि होने के नाते उन्हें लगता है कि अनुच्छेद ३७० जम्मू-कश्मीर से कभी का हटा दिया जाना चाहिये था। वहीं एक गृहमंत्री के रूप में उनके मन में कोई शंका नहीं है कि अनुच्छेद ३७० हटाये जाने के परिणाम स्वरुप घाटी से आतंकवाद पूरी तरह खत्म हो जायेगा और कश्मीर विकास के पथ पर आगे बढ़ेगा।

बकरीद से पहले कर्फ्यू में ढील से गुलजार हुए घाटी बाजार, सड़कों पर उमड़ी भीड़

उधर 12 अगस्त को बकरीद त्योहार को देखते हुए कश्मीर घाटी के कई जिलों में कर्फ्यू में ढील दी गई है। इस दौरान श्रीनगर, अनंतनाग, बडगाम जिलों में लोगों को सड़कों पर निकलने की अनुमति दी गई। आम लोग बाजारों में सामान खरीदते और सार्वजनिक स्थलों पर घूमते दिखे।

#WATCH SRINAGAR: Latest visuals from the city. #JammuAndKashmir pic.twitter.com/DI5noWdywI

राज्य पुलिस के एडीजी एसजेएम गिलानी ने कहा हालात में सुधार को देखते हुए कश्मीर घाटी के कुछ हिस्सों में कर्फ्यू में ढील दी गई है। इसके अलावा जम्मू संभाग के एक बड़े हिस्से से कर्फ्यू हटा लिया गया है। हालांकि गिलानी ने कहा प्रदेश में इंटरनेट और टेलीफोन सेवाओं की बहाली का फैसला आगे की स्थितियों की समीक्षा के बाद लिया जाएगा।

#JAMMU: People trade at a livestock market in the city ahead of #EidAlAdha. pic.twitter.com/yQlpPAAmVQ

