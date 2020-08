कश्मीर : LOC पर भारतीय महिला सैनिक तैनात, देखें तस्वीरें

भारतीय सेना ने पहली बार कश्मीर में नियंत्रण रेखा पर महिला सैनिकों को तैनात किया है। उत्तरी कश्मीर में नियंत्रण रेखा से जुड़े कुपवाड़ा में महिला असम राइफल्स के जवान को तैनात किया गया है। तैनाती ऐसे समय में हुई है जब लद्दाख में भारतीय और चीनी सेना आमने सामने हैं। दूसरी ओर पाकिस्तान की ओर से भी लगातार संघर्ष विराम उल्लंघन और घुसपैठ की कोशिश हो रही है।

असम राइफल्स की महिला सैनिक एलओसी की ओर जाने वाली सड़कों पर नजर रखकर दुश्मनों की साजिशों को नाकाम करने के लिए अपनी ड्यूटी कर रही हैं। जम्मू-कश्मीर में पहली बार महिला सैनिकों को नियंत्रण रेखा के पास के दुर्गम इलाकों में बंदूक लेकर जाते देखा गया है। हालांकि सीआरपीएफ की महिला शाखा दो दशकों से वहां तैनात है।

नियंत्रण रेखा पर महिला सैनिकों की तैनाती के बारे में सेना का कहना है कि इन महिला सैनिकों का सहयोग सीमा पार से हथियारों और ड्रग्स की तस्करी को रोकने में बहुत मददगार होगा। पिछले कुछ समय से आतंकवादी संगठन हथियारों की तस्करी और नशीले पदार्थों की तस्करी के लिए महिलाओं का सहारा ले रहे हैं। यह महिला सिपाही ऐसी शंकास्पद महिलाओं की जांच कर सकती है।

महिला सैनिकों की एक टुकड़ी तंगधार-टिटवाल रोड पर चेकअप पोस्ट और एलओसी से जुड़ी एक साधना शीर्ष पर तैनात है। कुछ दिन पहले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने स्थिति की जानकारी ली थी। आर्मी सर्विस कॉर्प्स की कैप्टन गुरसिमरन कौर लगभग 30 महिला सैनिकों के दल का नेतृत्व कर रही हैं। वह अपने परिवार से तीसरी पीढ़ी की सैन्य अधिकारी हैं। एक अधिकारी के अनुसार भीड़ को नियंत्रण करने और महिलाओं की सुरक्षा के लिए सुरक्षा चौकियों के उद्देश्य से नियंत्रण रेखा पर महिला सैनिकों को तैनात किया गया है।

उल्लेखनीय कि नियंत्रण रेखा पर तैनात भारतीय महिला सैनिकों की तस्वीरें और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। लोग उनकी बहुत प्रशंसा कर रहे हैं और साथ ही यह कह रहे हैं “हमें आप पर गर्व है।”

Women soldiers of #AssamRifles deployed for the first time in Kashmir make a positive impact on the local populace in a matter of days. Smiling faces of locals is a testimony of professionalism of the Riflewomen of Assam Rifles. @SpokespersonMoD @PIBHomeAffairs @ANI pic.twitter.com/fW6Lx71y7p

— The Assam Rifles (@official_dgar) August 4, 2020