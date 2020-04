चारा घोटाला मामले में काफ़ी समय बाद लालू प्रसाद को बड़ी राहत

RJD अध्यक्ष लालू यादव को रांची हाईकोर्ट से जमानत मिल गई। देवगढ़ ट्रेजरी मामले में आधी सजा पूरी हो जाने के आधार पर लालू के लिए जमानत याचिका दायर की गई थी। इस पर सुनवाई करते हुए रांची हाईकोर्ट ने लालू यादव को 50-50 हजार पर जमानत दे दी। इसके अलावा कोर्ट ने लालू को पासपोर्ट जमा करने का आदेश दिया है।

चारा घोटाले केस की सुनवाई 5 जुलाई को थी, लेकिन रांची उच्च न्यायालय ने लालू प्रसाद यादव को कोई राहत नहीं दी। लालू यादव ने जमानत के लिए अर्जी दाखिल की थी, जिस पर उच्च न्यायालय ने अगली सुनवाई के लिए 12 जुलाई की तारीख तय की थी। चारा घोटाले के मामले में लालू यादव रांची जेल में बंद है।

Jharkhand High Court grants bail to RJD leader Lalu Prasad Yadav in the fodder scam case relating to Deoghar treasury. (File pic) pic.twitter.com/wWYloD6bew

— ANI (@ANI) July 12, 2019