जापान को 3-1 से हराकर भारत ने जीता FIH वुमेन्स का टाइटल

डिफैंडर गुरजीत कौर के दो बेहतरीन गोलों के दम पर भारतीय टीम ने रविवार को एफआईएच महिला सीरीज के फाइनल में मेजबान जापान को 3-1 से हराकर टाइटल अपने भारत के नाम किया। भारत के लिए मैच में, गुरजीत के अलावा कप्तान रानी रामपाल ने एक गोल किया, जिसे टूर्नामेंट का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी चुना गया। शानदार फॉर्म में चल रही गुरजीत टूर्नामेंट की शीर्ष स्कोरर रहीं। भारत ने शनिवार को टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में चिली को 4-2 से हराते हुए ओलंपिक के क्वालीफायर के लिए भी क्वालिफाई किया। ओलंपिक क्वालीफायर वर्ष के अंत में आयोजित किया जाएगा।

भारत ने मेजबान टीम के खिलाफ दमदार शुरूआत की और टीम को तीसरे मिनट में ही पेनल्टी कॉर्नर मिला। कप्तान रानी ने गोल करके भारत को 1-0 की बढ़त दिलाई। जापान पहले क्वार्टर की समाप्ति तक खेल में वापसी करने में सफल रहा। 11 वें मिनट में फील्ड गोल द्वारा जापान ने 1-1 से बराबरी की। जापान के लिए केनोन मोरी ने यह गोल किया।

दूसरे क्वार्टर में कोई गोल नहीं हुआ, लेकिन भारत ने अधिक समय तक गेंद पर नियंत्रण बनाए रखा। भारत को तीसरे क्वर्टर में सफलता मिली। क्वार्टर के अंतिम मिनट में, भारत को पेनल्टी कॉर्नर मिला और गुरजीत ने शानदार ड्रैग फ्लिक द्वारा गोल करके स्कोर 2-1 कर दिया। मैच पूरा होने से पहले 60 वें मिनट में भारत को एक बार फिर पेनल्टी कॉर्नर मिला और इस बार भी गुरजीत गोल करने से चूकी नहीं।

Exceptional game, excellent outcome!

Congratulations to our team for winning the Women's FIH Series Finals hockey tournament.

This stupendous victory will further popularise hockey and also inspire many young girls to excel in the sport.

— Narendra Modi (@narendramodi) June 23, 2019