जम्मू-कश्मीर के शोपियां जिले में सोमवार सुबह सुरक्षा बलों और आतंकवादियों के बीच मुठभेड़ में दो आतंकवादी मारे गए। रिपोर्टों के अनुसार, यह मुठभेड़ जिला मोलू-चित्रगाम क्षेत्र में हुई। रिपोर्टों के अनुसार, सुरक्षा बलों को मुठभेड़ स्थल से 2 शव मिले हैं, लेकिन मृतकों की पहचान अभी तक नहीं की जा सकी है। कहा जा रहा है कि आधी रात को राष्ट्रीय राइफल्स के लगभग 44 जवानों पर आतंकवादियों ने गोलीबारी करी, जिसका सेना ने भी जवाब दिया।

रिपोर्टों के अनुसार, सेना की जवाबी कार्यवाही कुछ देर चली और 2 आतंकवादी मारे गए। हालांकि, पीड़ितों के बारे में अब तक कोई आधिकारिक सूचना नहीं मिली है। बता दें कि इस साल के पहले 5 महीनों में कश्मीर में 23 विदेशियों सहित 100 से अधिक आतंकवादी मारे गए हैं, लेकिन सुरक्षा एजेंसियों की चिंता बड़ी संख्या में आतंकवादियों की भर्ती को लेकर है। अधिकारियों ने रविवार को कहा कि मार्च से लेकर अब तक कई आतंकवादी संगठनों में 50 युवा शामिल हो चुके हैं और सुरक्षा बलों को उनकी आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति को रोकने के लिए सही रास्ता खोजना होगा।

#Visuals Jammu & Kashmir: One terrorist killed in exchange of fire between security forces and terrorists in Molu-Chitragam area of Shopian district. (Visuals deferred by unspecified time) pic.twitter.com/SY6t65TowP

