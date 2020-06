जम्मू-कश्मीर के शोपियां जिले में सुरक्षा बलों की एक और सफलता, 2 आतंकी ढेर

भारतीय सैना बलों की सफलताओं की सूची में एक और सफलता हुई शामिल। सुरक्षा बलों ने कश्मीर के शोपिया जिले के द्रागड सुगन क्षेत्र में एक मुठभेड़ के दौरान 2 आतंकवादियों को मार गिराया। इस बारे में और जानकारी आनी बाकी है।

#UPDATE Shopian encounter: One terrorist has been neutralised in the encounter which broke out between terrorists and security forces in Dragad Sugan area of Shopian district earlier this morning. Operation is underway. #JammuAndKashmir

— ANI (@ANI) May 31, 2019