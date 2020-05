प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का राष्ट्र के नाम संबोधन अब रात 8 बजे

जम्मू-कश्मीर से धारा 370 हटाने और राज्य के पुनर्गठन के बाद सरकार का पूरा ध्यान घाटी में कानून और व्यवस्था को बनाये रखना है जिससे जल्द से जल्द जन-जीवन सामान्य हो जाए। इसके लिये सरकार ने हर स्तर पर प्रयास किये हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल भी घाटी में डेरा डाले हुए हैं। राज्यपाल सत्यपाल मलिक भी आने वाले दिनों में कर्फ्यू में ढील, बकर ईद और जुम्मे की नमाज की तैयारियों में जुटे हुए हैं।

इसी बीच प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी आज गुरुवार रात 8 बजे ऑल इंडिया रेडियो पर राष्ट्र के नाम संबोधन करेंगे। पहले यह दोपहर 4 बजे किया जाना था। लेकिन बाद में समय बदल दिया गया।

Prime Minister Narendra Modi's address to the nation will be a television broadcast and will be played out at 8 PM. https://t.co/QtwKLfnOCX

